Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,76%311,77
  • OMX Riga0,31%901,87
  • OMX Tallinn0,65%2 077,67
  • OMX Vilnius0,4%1 358,56
  • S&P 5000,00%6 795,99
  • DOW 300,00%47 740,8
  • Nasdaq 1,38%22 695,95
  • FTSE 1001,48%10 401,11
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,9
  • OMX Baltic0,76%311,77
  • OMX Riga0,31%901,87
  • OMX Tallinn0,65%2 077,67
  • OMX Vilnius0,4%1 358,56
  • S&P 5000,00%6 795,99
  • DOW 300,00%47 740,8
  • Nasdaq 1,38%22 695,95
  • FTSE 1001,48%10 401,11
  • Nikkei 2252,88%54 248,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,9
  • 10.03.26, 10:52

Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости

Таллиннский окружной суд отменил банкротство компании Veskimöldre Äripark, которая развивала логистический парк в волости Сауэ и была признана неплатежеспособной.
Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
  • Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.
  • Foto: Liis Treimann
Члены правления Veskimöldre Äripark спорили в суде о том, является ли компания банкротом. Дело в том, что в прошлом году член правления компании Тынис Кууск подал заявление о банкротстве, однако второй член правления Гела Карлышев с этим не согласился.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.09.25, 11:29
Спор деловых партнеров о банкротстве: один удерживает деньги другого в третьей компании
Члены правления компании Veskimöldre Äripark спорят в суде о том, является ли компания банкротом, и один удерживает деньги другого.
Новости
  • 30.05.24, 17:22
Эстонский бизнесмен приговорен к тюремному сроку в Финляндии за отмывание денег
Финский суд первой инстанции приговорил бывшего главу Финского молодежного фонда (Nuorisosäätiö) к шести годам лишения свободы в связи с финансовыми преступлениями. В рамках того же дела приговор получил и эстонский бизнесмен Вельо Кууск.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
2
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
3
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
4
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
5
Новости
  • 08.03.26, 13:36
Налогово-таможенный департамент выставил на аукцион яхту, арестованную за нарушение санкций
6
Биржа
  • 09.03.26, 08:56
Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%

Последние новости

Новости
  • 10.03.26, 14:21
Рождественский рынок в Таллинне продлят до 6 января
Биржа
  • 10.03.26, 14:10
Часть привлеченных Apollo средств пойдет на погашение кредита Swedbank
Биржа
  • 10.03.26, 13:10
Снижение напряженности вокруг Ирана подняло биткоин выше 71 000 долларов
Новости
  • 10.03.26, 12:38
Sunly построит гигантский дата-центр рядом с солнечным парком в Ристи
Биржа
  • 10.03.26, 12:14
Айн Ханшмидт приобрел 200 000 акций Tallink. «Хотел войти в десятку крупнейших акционеров»
Новости
  • 10.03.26, 11:49
Отпуск на Ближнем Востоке на паузе. Нефтяной кризис может привести к росту цен на авиабилеты
Новости
  • 10.03.26, 10:52
Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости
Биржа
  • 10.03.26, 10:01
Европейские фондовые рынки нацелены на сильное открытие

Сейчас в фокусе

По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.
Новости
  • 09.03.26, 06:00
«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане
Крупный совладелец Merko Ehitus Тоомас Аннус не в восторге от того, что по соседству с его домом планируют построить крупный ветропарк.
Новости
  • 08.03.26, 15:04
«Я точно уеду отсюда»: в Харьюмаа планируют построить ветропарк с 250-метровыми ветряками
Юристы Мерике Роозилехт и Индрек Пыдер на судебном заседании. Пыдер пытался достичь компромисса с банком, однако переговоры зашли в тупик.
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион
Подорожание сырой нефти на 27% вызвало сильное падение азиатских фондовых рынков.
Биржа
  • 09.03.26, 08:56
Взрывной рост цен на нефть поверг мировые биржи в хаос
Цена на нефть вмиг подскочила на 27%
По мнению известного инвестора Яака Роосааре, многолетние судебные споры не отвечают ничьим интересам, поэтому он ищет компромисс с банкротными управляющими.
Биржа
  • 09.03.26, 08:22
Банкротные управляющие пытаются вытрясти из Яака Роосааре деньги
Роосааре: «Хотелось бы рано или поздно все урегулировать»
Прием семаглутида может обходиться в 90-200 евро в месяц.
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Рост цен на нефть отправил американский рынок акций в минус. Инвестор Таави Ильвес видит в этом возможность нарастить позиции.
Биржа
  • 09.03.26, 14:53
Пока рынки падают, инвестор Таави Ильвес наращивает позиции
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026