Назад 10.03.26, 10:52 Банкротный спор бизнес-партнеров: суд вернул к жизни компанию недвижимости Таллиннский окружной суд отменил банкротство компании Veskimöldre Äripark, которая развивала логистический парк в волости Сауэ и была признана неплатежеспособной.

Справа – член правления Veskimöldre Äripark Тынис Кууск, слева – его защитник Каролийна Кыргесаар. Спиной стоит защитник второго члена правления Тойво Вийлуп.

Foto: Liis Treimann

Члены правления Veskimöldre Äripark спорили в суде о том, является ли компания банкротом. Дело в том, что в прошлом году член правления компании Тынис Кууск подал заявление о банкротстве, однако второй член правления Гела Карлышев с этим не согласился.