Почему эстонская экономика не растет?

Клубок проблем

Возьмем производительность. В графике ОЭСР разрыв Эстонии с верхней половиной стран организации по ВВП на час работы держится примерно около 40%. После краткого сокращения до примерно 35% он снова начал расширяться. То есть речь идет о системно низкой эффективности. Это означает, что любое повышение издержек – налоги, энергия, регулирование – бьет по бизнесу сильнее, чем в экономиках, где производительность выше.

С инвестициями картина схожая. Еще недавно Эстония опережала средний уровень ОЭСР по доле производственных инвестиций примерно на 5 процентных пунктов. К 2022–2024 годам это преимущество почти исчезло. Обновлять технологии, тем самым повышая эффективность, никто не торопится, а сегодняшняя осторожность бизнеса завтра будет замедлять рост.

Общие расходы на НИОКР держатся примерно на уровне 1,8% ВВП, что выглядит вполне достойно. Но при этом ОЭСР отдельно отмечает слабую вовлеченность бизнеса: частные инвестиции в исследования и разработки заметно ниже среднего уровня по организации. То есть государство и академическая среда тянут вверх, а корпоративный сектор делает это гораздо осторожнее. Для экономики это означает, что технологическое обновление остается точечным, а не массовым.

Все эти вещи связаны, потому что слабые инвестиции означают меньше новых технологий, а это влечет за собой более медленный рост производительности и повышенную чувствительность к издержкам. А неблагоприятные внешние факторы лишь усиливают проблему.

Экономическая политика должна отталкиваться от понимания этого, но публичная дискуссия дробит картину на отдельные решения: налог – повысить или снизить, субсидию – дать или убрать, льготу – сохранить или отменить. Каждая мера обсуждается сама по себе, без связи с общей логикой. Отчет становится фоном, а не ложится в основу политики.

Разрыв и его цена

Политика ориентируется на короткий горизонт, экономика нуждается в длинном. Этот разрыв неизбежен. Но проблема начинается там, где он становится системным, потому что тогда решения принимаются как реакция на давление каких-то факторов, а не как часть последовательной стратегии.

Для бизнеса это означает рост неопределенности. Инвестор оценивает не конкретную меру, а среду в целом. Если решения выглядят несвязанными, если невозможно понять, куда движется политика, возникает ощущение случайности. А случайность – это риск, который закладывается в каждое инвестиционное решение.

С точки зрения компании не так важно, какой именно налог вводится сегодня. Важнее, можно ли понять, что будет через два-три года и как изменятся условия. Если эта картина не складывается, инвестиции откладываются, проекты пересматриваются, а развитие становится более консервативным.