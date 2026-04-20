  • OMX Baltic−0,02%316,87
  • OMX Riga−0,41%886,35
  • OMX Tallinn0,00%2 116,5
  • OMX Vilnius0,1%1 419,38
  • S&P 5001,2%7 126,06
  • DOW 301,79%49 447,43
  • Nasdaq 1,52%24 468,48
  • FTSE 100−0,63%10 599,98
  • Nikkei 2250,6%58 824,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,51
Жалует царь, да не жалует псарь

Поскольку, согласно конституции, высшей властью в Эстонской Республике обладает народ, ситуация, в которой оказался президент Эстонии незадолго до выборов, точно описывается пословицей: «Жалует царь, да не жалует псарь», где «псарь» - это политики правящей коалиции, пишет обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Переизбрание Кариса на второй президентский срок поддерживало в марте 70% респондентов опроса, проведенного фирмой Norstat, против было 17% и не определившихся – 13%. Пикантно, что показатели поддержки не слишком жалующей президента Кариса правящей коалиции ровно, практически один к одному, противоположные. Среди желающих видеть Кариса главой государства и следующие пять лет – представители как эстонского, так и русскоязычного населения, а также сторонники всех политических партий Эстонии, в том числе и правящих. Хотя процент голосующих за Партию реформ тут самый низкий, а самой высокой поддержкой Карис пользуется у центристских избирателей.
Последнее можно объяснить тем, что президент не провозгласил несколько очень непопулярных у них законов, против принятия которых выступала и поддерживаемая ими партия. Но лишь отчасти, поскольку консервативных эстонских избирателей Центристской партии, особенно в провинции, число которых за последнее время выросло, не так чтобы очень уж сильно волнует главный в глазах основного русского электората центристов закон, не провозглашенный Карисом, – о православной церкви.
Закон о церкви принимался как бы с подачи председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, бывшего тогда министром внутренних дел тройственного союза и продвигавшего его так сказать «по должности». После того, как соцдемов выставили из правительства, они, похоже, к закону охладели и сегодня, в общем-то, готовы подержать кандидатуру Кариса на президентских выборах. Кто-то скажет: социал-демократы в своем репертуаре. Может, и так, но зато, будучи в правительстве, они постепенно утрачивали поддержку, а сейчас стабильно набирают очки на оппонировании крайне непопулярному правительству.

Реформистам свой «договорной» президент нужен на случай как полной победы на выборах, что естественно и что едва ли произойдет, так и на случай победы частичной, то есть, попадания в правящую коалицию пусть и не на первую роль. Но выгоден он им и в случае вытеснения в оппозицию – разумеется, лучше иметь в президентах, скажем так, «податливую» фигуру, которую можно будет при необходимости использовать против новой правящей коалиции, чем ставленника этой коалиции. Потому-то Партия реформ настаивает на необходимости привычно найти «устраивающего всех» кандидата. Кстати, пять лет назад Алар Карис был, или во всяком случае казался политикам, именно таким. И – не оправдал ожиданий.
Депутат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс справедливо отметил, что кандидатов в президенты в Эстонии выдвигают не партии и их парламентские фракции, а 21 депутат Рийгикогу. Статья 79 Основного закона гласит, что «право выдвижения кандидата на пост Президента Республики имеет не менее чем одна пятая часть состава Рийгикогу» (в случае перехода голосования в коллегию выборщиков этим правом наделяется еще не менее чем 21 член коллегии).
Президент олицетворяет Эстонскую Республику и поэтому, как считает Кросс, он «не вмешивается в повседневную политику и своим мягким вето защищает Конституцию, а не продвигает политику какой-либо партии». По сути Ээрик-Нийлес Кросс прав, но в реальности дело обстоит отнюдь не так благостно, как задумано конституцией. «Отечество» и Центристская партия, например, открыто призвали поддержать переизбрание Кариса на второй срок. Да и сам Кросс, выставляя список своих претензий к президенту Карису, которому он «ни при каких обстоятельствах не отдаст свой голос», на самом деле обвиняет его в прегрешениях против идей и намерений представляемой им самим правящей партии.
Впрочем, после череды перепалок с Карисом, связанных в основном с его внешнеполитическими действиями, или досадными промахами, как считали премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна, сегодня наступило напряженное затишье. Реформисты, видя, что часть их электората симпатизирует Карису и, не желая терять избирателей, не только снизили градус дискуссии, но и начали заикаться о том, что они, в принципе, не против переизбрания президента.

Игра по-крупному

Дело в том, что, даже рассуждая о президентских выборах в сентябре, политики держат в уме значительно более важные для них парламентские выборы в марте будущего года. И тут они играют по-крупному.
Детали не очень важны, когда идет большая игра. Главное – ударить в набат.
С удовольствием и чувством глубокого удовлетворения сыграл, к примеру, лидер центристов Михаил Кылварт, обвинивший правительство в «непрозрачной распродаже стратегического сырья». Речь – о продаже госкорпорацией Eesti Energia права на добычу сланца в шахте «Уус-Кивиыли» частной компании Viru Keemia Grupp (VKG).
Во-первых, продать стратегическое сырье в виде сланца нельзя по конституции. Во-вторых, правительство к сделке отношения не имело, поскольку энергетический концерн хоть и принадлежит через полный пакет акций государству, но остается коммерческим предприятием, действующим на рынке самостоятельно и платящим государству, то есть собственнику, дивиденды. В-третьих, не вполне понятно, в чем заключается непрозрачность сделки. Но все это детали, которые не очень важны, когда идет большая игра. Главное – ударить в набат. Или – прокукарекать с колокольни, как это еще называется.
Надо сказать, что Центристская партия все больше дрейфует в сторону просторов популизма, которого она в общем-то и прежде не чуралась. Тесное общение с EKRE и бывшим национал-консерватором Яаком Мадисоном не пропало втуне. Правда, решение Центристской партии о переходе ее евродепутатов во фракцию правых популистов ECR (Европейские консерваторы и реформисты) носит больше ритуальный, а потому несколько комический характер: Яна Тоом отказалась покидать прежнюю фракцию (и это возможно), а Яак Мадисон и так состоял в ECR. иными словами, это решение «на вырост».

Горячие новости

  • 18.04.26, 11:17
Эстонцы покупают дачи в Финляндии: у нас за те же деньги можно найти только лачугу с провалившейся крышей
  • 17.04.26, 18:40
Маарья Мянникмаа: пора покончить с тем, что в школе учатся только ради экзаменов
  • 17.04.26, 06:00
Фабрикант из Нымме поставил рога всей Европе и возглавил Банк Эстонии
  • KM
  • 20.04.26, 09:00
Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

Бывший председатель партии «Отечество», а ныне глава ее фракции в Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер предложил изменить закон о выборах в парламент, сменив «компенсаторный вектор» на противоположный. Идея очень даже резонная, потому что существующая компенсаторная система, которая действует по принципу «победитель забирает все», явно отжила свое, сыграв положительную роль в выстраивании партийно-политического ландшафта в начале 1990-х годов, когда он пестрел десятками карликовых партий. Сегодня система приводит к доминированию крупных (в наших, конечно, масштабах) партий и вымыванию с политической сцены маленьких, но имеющих своих избирателей.
Сеэдер предлагает перераспределение компенсационных мандатов в пользу набравших меньше голосов. Но едва ли большие партии на такие перемены согласятся. Это ведь относится и к «Отечеству», партии, которая при Сеэдере едва дышала, а сегодня стабильно лидирует в рейтингах.
Перечень инициатив с оглядкой на парламентские выборы 2027 года можно и продолжить.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Президент Алар Карис.
  • 13.03.26, 15:58
Зарплаты президента, спикера Рийгикогу и председателя Госсуда вырастут до более чем 10 000 евро
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
  • 06.02.26, 16:11
Делов-то: кто сунул пальцы в эстонскую розетку и в чем неправ президент?
Если внешнеполитические выступления президента Финляндии Александера Стубба принесли ему почет и известность, то интервью, которые глава Эстонского государства Алар Карис дает зарубежным СМИ, вызывают противоречивые реакции.
  • 10.02.26, 15:02
Единая внешняя политика под давлением: эксперты о последствиях высказываний Кариса
Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
  • KM
  • 20.04.26, 09:00
Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

Самые читаемые

1
Новости
  • 18.04.26, 11:17
Эстонцы покупают дачи в Финляндии: у нас за те же деньги можно найти только лачугу с провалившейся крышей
2
Mнения
  • 17.04.26, 18:40
Маарья Мянникмаа: пора покончить с тем, что в школе учатся только ради экзаменов
3
Новости
  • 19.04.26, 12:45
От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни
4
Новости
  • 19.04.26, 15:10
В Нарве появится уникальный магазин Coop
5
Новости
  • 16.04.26, 06:00
Половину эстонских строителей отправили из Финляндии домой. «В Швеции работу найти можно, но за разумные деньги»
6
Новости
  • 16.04.26, 16:00
С июля пошлиной будут облагаться все посылки. Тыну Вяэт: мы оцениваем последствия скорее скептически

Последние новости

Биржа
  • 20.04.26, 13:13
Эксперимент журналистки: я попросила ChatGPT инвестировать мои сбережения – вот результат
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 12:54
«ИТ требует такого же внимания, как и основная деятельность». Киберугроза вынудила компанию перестроить свои системы
Новости
  • 20.04.26, 12:06
Испания предложит ЕС расторгнуть соглашение об ассоциации с Израилем
Новости
  • 20.04.26, 11:17
Строительство Rail Baltica увеличило оборот Verston
Биржа
  • 20.04.26, 10:45
Нефть растет из-за напряженности вокруг Ирана, фьючерсы на акции снижаются
Новости
  • 20.04.26, 10:07
Минфин меняет правила снятия денег из второй пенсионной ступени
Mнения
  • 20.04.26, 09:43
Жалует царь, да не жалует псарь
  • KM
Content Marketing
  • 20.04.26, 09:00
Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

Сейчас в фокусе

Лаура Раннавяли советует и другим молодым людям найти то, что им по-настоящему нравится. По ее словам, в юности важно стараться во всем, что ты делаешь.
Новости
  • 19.04.26, 12:45
От первых заработков в 13 лет до люксовых брендов: увлечение, которое превратилось в дело жизни
«За 50 000 в Валгамаа вы найдете разве что покосившуюся лачугу с провалившейся крышей – вид у нее, мягко говоря, непрезентабельный, да и спасти такое строение уже невозможно», – говорит аналитик SEB Михкель Нестор.
Новости
  • 18.04.26, 11:17
Эстонцы покупают дачи в Финляндии: у нас за те же деньги можно найти только лачугу с провалившейся крышей
В моем портфеле уже есть доля в Anthropic, OpenAI и SpaceX, пусть и косвенно.
Инвестор Тоомас
  • 18.04.26, 14:56
Инвестор Тоомас: в моих инвестициях скрыты сотни миллиардов долларов
Как получить доступ к акциям SpaceX, Anthropic и OpenAI?
Микропроизводитель электроэнергии: почему система держит таких, как я, за дураков?
Mнения
  • 18.04.26, 13:14
Микропроизводитель электроэнергии: почему система держит таких, как я, за дураков?
Якорным арендатором здания, которое строит девелопер недвижимости Kaarsilla Kinnisvara, станет Coop Järva, который откроет в этом районе магазин с уникальной концепцией.
Новости
  • 19.04.26, 15:10
В Нарве появится уникальный магазин Coop
Elron рассчитывает в этом году увидеть рекордное число пассажиров, хотя строительные работы все еще продолжаются.
Новости
  • 19.04.26, 11:39
Снижение числа пассажиров ударило по результатам Elron
Посылочный автомат в Таллинне у торгового центра Kristiine.
Новости
  • 16.04.26, 16:00
С июля пошлиной будут облагаться все посылки. Тыну Вяэт: мы оцениваем последствия скорее скептически
Андреюс Трофимовас.
  • KM
Content Marketing
  • 09.04.26, 11:10
Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки

