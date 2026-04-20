Жалует царь, да не жалует псарь

Реформистам свой «договорной» президент нужен на случай как полной победы на выборах, что естественно и что едва ли произойдет, так и на случай победы частичной, то есть, попадания в правящую коалицию пусть и не на первую роль. Но выгоден он им и в случае вытеснения в оппозицию – разумеется, лучше иметь в президентах, скажем так, «податливую» фигуру, которую можно будет при необходимости использовать против новой правящей коалиции, чем ставленника этой коалиции. Потому-то Партия реформ настаивает на необходимости привычно найти «устраивающего всех» кандидата. Кстати, пять лет назад Алар Карис был, или во всяком случае казался политикам, именно таким. И – не оправдал ожиданий.

Депутат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс справедливо отметил, что кандидатов в президенты в Эстонии выдвигают не партии и их парламентские фракции, а 21 депутат Рийгикогу. Статья 79 Основного закона гласит, что «право выдвижения кандидата на пост Президента Республики имеет не менее чем одна пятая часть состава Рийгикогу» (в случае перехода голосования в коллегию выборщиков этим правом наделяется еще не менее чем 21 член коллегии).

Президент олицетворяет Эстонскую Республику и поэтому, как считает Кросс, он «не вмешивается в повседневную политику и своим мягким вето защищает Конституцию, а не продвигает политику какой-либо партии». По сути Ээрик-Нийлес Кросс прав, но в реальности дело обстоит отнюдь не так благостно, как задумано конституцией. «Отечество» и Центристская партия, например, открыто призвали поддержать переизбрание Кариса на второй срок. Да и сам Кросс, выставляя список своих претензий к президенту Карису, которому он «ни при каких обстоятельствах не отдаст свой голос», на самом деле обвиняет его в прегрешениях против идей и намерений представляемой им самим правящей партии.

Впрочем, после череды перепалок с Карисом, связанных в основном с его внешнеполитическими действиями, или досадными промахами, как считали премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна, сегодня наступило напряженное затишье. Реформисты, видя, что часть их электората симпатизирует Карису и, не желая терять избирателей, не только снизили градус дискуссии, но и начали заикаться о том, что они, в принципе, не против переизбрания президента.

Игра по-крупному

Дело в том, что, даже рассуждая о президентских выборах в сентябре, политики держат в уме значительно более важные для них парламентские выборы в марте будущего года. И тут они играют по-крупному.

С удовольствием и чувством глубокого удовлетворения сыграл, к примеру, лидер центристов Михаил Кылварт, обвинивший правительство в «непрозрачной распродаже стратегического сырья». Речь – о продаже госкорпорацией Eesti Energia права на добычу сланца в шахте «Уус-Кивиыли» частной компании Viru Keemia Grupp (VKG).

Во-первых, продать стратегическое сырье в виде сланца нельзя по конституции. Во-вторых, правительство к сделке отношения не имело, поскольку энергетический концерн хоть и принадлежит через полный пакет акций государству, но остается коммерческим предприятием, действующим на рынке самостоятельно и платящим государству, то есть собственнику, дивиденды. В-третьих, не вполне понятно, в чем заключается непрозрачность сделки. Но все это детали, которые не очень важны, когда идет большая игра. Главное – ударить в набат. Или – прокукарекать с колокольни, как это еще называется.

Надо сказать, что Центристская партия все больше дрейфует в сторону просторов популизма, которого она в общем-то и прежде не чуралась. Тесное общение с EKRE и бывшим национал-консерватором Яаком Мадисоном не пропало втуне. Правда, решение Центристской партии о переходе ее евродепутатов во фракцию правых популистов ECR (Европейские консерваторы и реформисты) носит больше ритуальный, а потому несколько комический характер: Яна Тоом отказалась покидать прежнюю фракцию (и это возможно), а Яак Мадисон и так состоял в ECR. иными словами, это решение «на вырост».