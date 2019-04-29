Выручка розничных продавцов увеличилась

Выручка от продаж предприятий розничной торговли в постоянных ценах в марте увеличилась на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, передает Департамент статистики.

Фото: Рауль Меэ

Выручка предприятий розничной торговли в марте 2019 года составила 603,6 миллиона евро.

Выручка увеличилась в большинстве сфер. Лишь выручка интернет-магазинов за этот период снизилась.

Больше всего выросли продажи в магазинах подержанных вещей, киосках и рынках (17%). На 15% выросли продажи текстильных товаров, магазинов одежды и обуви. В магазинах хозтоваров, бытовой техники и стройматериалов рост был 13%. Выручка продавцов промышленных товаров выросла за этот период на 9%.

В продуктовых магазинах продажи выросли на 1%.

Выручка от розничной продажи моторного топлива выросла на 7% по сравнению с мартом 2018 года.

По сравнению с февралем, выручка розничных продавцов увеличилась на 14%. Рост за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5%.