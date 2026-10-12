Юлле Мадизе вступила в должность президента Эстонии

Перед церемонией инаугурации Юлле Мадизе вместе с супругом Лаури Мадизе прибыла в президентскую канцелярию в Кадриорге, где их встретили Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Затем они вместе направились на площадь перед зданием Рийгикогу.
Торжественная церемония вступления в должность началась в 15:00 с выступления Алара Кариса. Затем Юлле Мадизе принесла президентскую присягу и произнесла свою первую речь в качестве главы государства.
От канцлера права до президента
Статья продолжается после рекламы
51-летняя Юлле Мадизе родилась и получила образование в Тарту. По профессии она юрист. В разные годы работала в Министерстве юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу, Государственном контроле и занимала должность юридического советника президента.
С 2015 года Мадизе занимала пост канцлера права. В конце 2021 года ее переизбрали на второй срок.
Мадизе замужем за Лаури Мадизе, который работает судьей в Суде Европейского Союза в Люксембурге. Ее отец – бывший политик и судья Государственного суда Тыну Антон.
Кандидатуру Юлле Мадизе на пост президента выдвинули 75 депутатов Рийгикогу от Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества», Социал-демократической партии, а также внефракционные парламентарии.
В ходе тайного голосования Мадизе получила поддержку 71 депутата при необходимом минимуме в 68 голосов. Президент Эстонии избирается сроком на пять лет.