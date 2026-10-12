Юлле Мадизе вступила в должность президента Эстонии

51-летняя Юлле Мадизе родилась и получила образование в Тарту. По профессии она юрист. В разные годы работала в Министерстве юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу, Государственном контроле и занимала должность юридического советника президента.

С 2015 года Мадизе занимала пост канцлера права. В конце 2021 года ее переизбрали на второй срок.

Мадизе замужем за Лаури Мадизе, который работает судьей в Суде Европейского Союза в Люксембурге. Ее отец – бывший политик и судья Государственного суда Тыну Антон.

Кандидатуру Юлле Мадизе на пост президента выдвинули 75 депутатов Рийгикогу от Партии реформ, «Ээсти 200», «Отечества», Социал-демократической партии, а также внефракционные парламентарии.

В ходе тайного голосования Мадизе получила поддержку 71 депутата при необходимом минимуме в 68 голосов. Президент Эстонии избирается сроком на пять лет.