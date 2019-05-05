Coop Pank начал предлагать ставку в 1% на остаток на счете

С 1 мая Coop Pank предлагает частным клиентам процентную ставку на остаток на расчетном счете в размере 1% в год.

Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Ставка в размере 1% в год действует для всех клиентов Coop Pank, подключившихся к расчетному пакету Rändrahn. Ставка действует в отношении остатка на счете в размере до 250 000 евро, расчет выполняется по дням. Проценты выплачиваются раз в месяц.

В прошлом году Coop Pank стал предлагать проценты с остатка на счете и бизнес-клиентам. С остатка на счете в размере от 100 000 до 1 миллиона евро Coop Pank предлагает бизнес-клиентам 0,25% в год. С сумм меньше 100 000 и больше 1 миллиона евро процент составляет 0,15% в год.

По срочным вкладам как частным лицам, так и бизнес-клиентам Coop Pank выплачивает до 2% в год.