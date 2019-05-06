Количество авиапассажиров выросло

Последний выключает свет Фото: Postimees/Scanpix, Райго Паюла

Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло в апреле на 11%, а Тартуского - на 20%.

В Таллиннском аэропорту было обслужено в апреле 266 тысяч человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Количество чартерных рейсов выросло на 21,3%.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта объясняет рост увеличением числа чартеров в Анталию. "С середины апреля в этот город совершалось по 1-3 рейса в день. Их обслуживали шесть авиакомпаний", - сказал он.

Количество посадочных мест на регулярных рейсах выросло на 7,2%. Рост произошёл, в основном, у лоукостеров, в результате чего выросла средняя заполняемость самолётов. По сравнению с апрелем прошлого года добавились новые направления: Wizzair начал летать в Киев и Лондон, Ryanair - в Эдинбург и Берлин, Norwegian - в Стокгольм, EasyJet - в Лондон и Милан.

Что касается Тарту, то Finnair изменил график полётов, в результате чего количество пассажиров на линии Тарту-Хельсинки-Тарту выросло на 20% по сравнению с апрелем прошлого года (и на 9,4% - по сравнению с мартом нынешнего).