Цена на электричество опять вырастет

Рост стоимости квот на выбросы углерода, а также неблагоприятные водные условия в Скандинавии вновь повысили цену электричества. Рост продолжится и в дальнейшем.

Биржевая цена на электроэнергию в апреле росла, увеличившись в Эстонии на 5%. Такого же роста можно ожидать и в мае, передает Eesti Energia.

«Основное увеличение цен обусловлено рынком квот на выбросы углерода, где цена в апреле выросла на 16,9 процента. Среднемесячная цена составила 25,7 евро за тонну CO 2 , что существенно увеличивает входные расходы производителей электричества», - отмечает госпредприятие в своем обзоре.

Если раньше цены на квоты сдерживались ожиданием, что Великобритания покинет Европейский Союз и вместе с ним рынок квот, что означало бы сокращение спроса на них, то после того, как стало известно об отсрочке брекзита, ситуация изменилась.

«Согласно всем предпосылкам, Великобритания продолжит участвовать в рынке квот», - сообщило предприятие.

В водохранилищах опять не хватает воды

Прошлым летом на цены электроэнергии повлияли три фактора: углеродные квоты, нехватка воды в скандинавских водохранилищах и техническое обслуживание атомных электростанций. Кажется, ситуация может повториться.

Eesti Energia отмечает, что гидробаланс Северных стран в течение апреля имел тенденцию к снижению. Дефицит в 5,5 тераватт-часа к концу месяца увеличился до 12 тераватт-часов, так как в апреле количество осадков было неожиданно низким.

«Хотя в первые дни мая цена электроэнергии значительно снизилась, скоро начнется ежегодное обслуживание атомных электростанций в Скандинавии, что может вновь повысить цену на электричество», - сказано в обзоре.