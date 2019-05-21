У стартапа Revolut сложности в Литве

Revolut, имеющий лицензию спецбанка в Литве, попросит ее и в Ирландии. В Литве у стартапа сложности с законодательством.

Фото: Revolut

Стартап финансовых технологий Великобритании Revolut, который в Литве уже получил лицензию учреждения электронных денег, обратится за получением такой лицензии и в Центробанк Ирландии, сообщил портал 15min.lt.

Стартап, планировавший на случай жесткого варианта Brexit перенести клиентов ЕС в Литву, сообщил порталу, что с целью обеспечения «стабильного обслуживания и защиты растущего круга наших клиентов» планируется диверсифицировать деятельность в Европе.

В Литве идет не все гладко

Revolut ранее сообщал, что откладывает начало деятельности специализированного банка в Литве до второго полугодия этого года. В данный момент литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний, в третий раз оценивает соответствие Revolut интересам национальной безопасности.

В литовском парламенте пока с трудом пробивают себе путь актуальные для Revolut поправки, согласно которым водительское удостоверение признается документом, подходящим для удостоверения личности. Поправки критикуют Служба расследований финансовых преступлений и Служба спецрасследований, заявляя, что, невзирая на возможности идентификации гражданства клиентов, усилится угроза финансирования терроризма и отмывания денег