Комиссия: министр Ярвик превысил свои полномочия

Министр сельской жизни Март Ярвик Фото: Лийз Трейманн

Госканцелярия опубликовала отчет созданной госсекретарем Таймаром Петеркопом комиссии по расследованию деятельности министра сельской жизни Марта Ярвика. Комиссия пришла к выводу, что Ярвик неоднократно выходил за пределы своей компетенции, передает rus.err.ee.

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Среди выводов комиссии значится то, что министр и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в надзорную деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента, тем самым выйдя за пределы своей компетенции.