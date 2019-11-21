Комиссия: министр Ярвик превысил свои полномочия
Госканцелярия опубликовала отчет созданной госсекретарем Таймаром Петеркопом комиссии по расследованию деятельности министра сельской жизни Марта Ярвика. Комиссия пришла к выводу, что Ярвик неоднократно выходил за пределы своей компетенции, передает rus.err.ee.
Среди выводов комиссии значится то, что министр и его советник Урмас Арумяэ пытались вмешаться в надзорную деятельность Ветеринарно-продовольственного департамента, тем самым выйдя за пределы своей компетенции.
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