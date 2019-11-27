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СМИ: через SEB проходили деньги, связанные с делом Магнитского

Фото: Лийз Трейманн

Согласно данным шведской телепередачи ”Uppdrag granskning”, клиентов SEB в странах Балтии подозревают в отмывании денег, полученных в ходе налогового мошенничества.

Например, через SEB проходили платежи суммой 475 млн шведских крон (примерно 45 млн евро) между предприятиями, связанными когда-то с похищенными из Bill Browder Heritage Foundation деньгами, говорится в передаче. Речь идет о крупном хищении российских налоговых средств, расследование которого закончилось смертью Сергея Магнитского в тюрьме.