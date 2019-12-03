Минюст хочет отменить бесплатную юридическую помощь для людей с доходами выше среднего

Фото: Scanpix

Министерство юстиции планирует изменить порядок получения бесплатной юридической помощи, лишив ее людей с более высокими доходами, чтобы высвободить средства для помощи тем, кто действительно не в состоянии оплатить услуги юриста, передает rus.err.ee.

Согласно действующему порядку, право на бесплатную юридическую помощь имеют люди с доходами ниже полуторной средней зарплаты, т.е. на данный момент более 2000 евро в месяц.

Согласно планируемым изменениям, право на бесплатную консультацию юриста больше не будет привязано к средней зарплате и останется у людей, получающих до 1700 евро в месяц.