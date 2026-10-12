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Пенсионные накопления подросли – но не все так просто

Индексные пенсионные фонды в этом году снова занимают лидирующие позиции по доходности, опережая даже крупные европейские и американские индексы. С одной стороны, это повод для радости. С другой – лишь превратности валютного рынка.
Управляющий LHV Varahaldus Эрко Ребане напоминает, что в 2025 году мировой рынок вырос в долларах на 22,3%, но в евро инвестору осталось лишь 7,9% – хороший пример того, насколько сильным может быть валютный эффект на коротком горизонте.
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