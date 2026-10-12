Пенсионные накопления подросли – но не все так просто
Индексные пенсионные фонды в этом году снова занимают лидирующие позиции по доходности, опережая даже крупные европейские и американские индексы. С одной стороны, это повод для радости. С другой – лишь превратности валютного рынка.
Правительство совершило колоссальную ошибку, сделав вторую пенсионную ступень добровольной, а сейчас пытается залатать дыры, упростив возврат тех, кто когда-то из нее ушел, считают опрошенные ДВ эксперты и предприниматели.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.