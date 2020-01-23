Кристьян Пруул • 23 января 2020
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Госкомпания AS Eesti Teed выплатит дивиденды в размере €3,4 млн
О решении выплатить дивиденды сообщил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Март Хельме Фото: Лийз Трейманн
Решение объясняется тем, что предприятие нужно продать.
Исполняющий обязанности премьер-министра Март Хельме (Юри Ратас находится на Международном экономическом форуме в Давосе) объявил на сегодняшней пресс-конференции правительства, что госкомпания AS Eesti Teed выплатит дивиденды в размере 3,4 миллиона евро.