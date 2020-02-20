Парламентская комиссия рассмотрела предложения по аптечной реформе

Законопроект от EKRE ей понравился, а предложения соцдемов - нет.

Партия EKRE внесла в Рийгикогу законопроект, де-факто отменяющий аптечную реформу, которая должна вступить в силу 1 апреля. Парламентская комиссия по социальным делам сегодня поддержала этот законопроект и решила направить его 25 февраля в парламент с рекомендацией завершить первое чтение, пишет ERR.

Комиссия также рассмотрела законопроекты, представленные социал-демократами. Их она отдаст парламенту 26 февраля с рекомендацией «отклонить в первом чтении».

Соцдемы предлагали разрешить аптекам при больницах самостоятельно импортировать лекарства, а также сделать так, чтобы требование о собственниках-провизорах считалось выполненным в том числе и в том случае, если аптекой владеют несколько провизоров.