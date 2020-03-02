Строительством мини-АЭС на своей территории интересуются три самоуправления

По словам члена правления Fermi Energia Калева Каллеметса, процесс находится в начальной стадии, и пройдет не менее 12 лет, пока в Эстонии сможет появиться модульная АЭС. Фото: Рауль Меэ

Планирующая построить в Эстонии атомную электростанцию нового поколения компания Fermi Energia выбрала город Кунда в волости Виру-Нигула как одно из возможных мест для строительства станции. Управа волости также интересуется такой возможностью, как и еще два местных самоуправления, названия которых Fermi Energia пока не раскрывает, передает rus.err.ee.

По словам члена правления Fermi Energia Калева Каллеметса, процесс находится в начальной стадии, и пройдет не менее 12 лет, пока в Эстонии сможет появиться модульная АЭС.

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По словам старейшины волости Виру-Нигула Эйнара Валлбаума, разумно быть открытым инициативам, которые могут пойти на пользу развитию Эстонии. "Мы просто разговариваем, но когда будет решение государства, тогда перейдем к конкретике", - сказал Валлбаум.

По мнению председателя Раквереского горсобрания Михкеля Юхками, вопрос о захоронении отходов может оказаться важнее выбора места для станции.