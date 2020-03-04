Коронавирус влияет на результаты Таллиннского аэропорта

Наибольшие объемы пассажирских перевозок обеспечивают узловые пункты назначения - Хельсинки, Стокгольм, Рига, Франкфурт и Варшава, которыми пользуются почти половина пассажиров. Фото: Андрас Кралла

В феврале через Таллиннский аэропорт прошло 211 698 пассажиров, что на 8% больше, чем в феврале прошлого года. Предприятие сообщило, что за хорошими результатами скрываются первые негативные признаки коронавируса.

“Хотя месяц в целом был очень позитивным, первый эффект коронавируса можно было увидеть в конце февраля. В то же время это касалось лишь умеренного падения количества пассажиров на рейсах в Милан и Франкфурт”, - отметил коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ. “Я верю, что в летние месяцы мы снова увидим людей, путешествующих смело и беззаботно”, - добавил он.