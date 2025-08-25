Инвестор Тоомас: перспективы Amazon привлекли мое внимание
После последней распродажи акций в портфеле появилась свободная сумма, и теперь я изучаю потенциальные возможности для инвестирования. Задумываюсь, может ли акция Amazon принести мне доходность в районе 12%.
Основатель Amazon Джефф Безос в июле продал акции компании на 5,7 миллиарда долларов. Тем не менее, у него по-прежнему остается значительный пакет — 884 миллиона акций, что составляет чуть более 8% компании.
Примерно 60% моего портфеля уже занимает четыре компании из «большой семерки»: Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL) и Apple (AAPL). Сначала я присмотрелся к другим крупным лидерам рынка, так как ранее применяемая тактика хорошо себя зарекомендовала.
