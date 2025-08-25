Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%296,51
  • OMX Riga0,11%915,85
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,04
  • OMX Vilnius0,26%1 224,29
  • S&P 500−0,06%6 463,3
  • DOW 30−0,47%45 418,58
  • Nasdaq 0,32%21 565,73
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,29
  • 25.08.25, 16:14

Инвестор Тоомас: перспективы Amazon привлекли мое внимание

После последней распродажи акций в портфеле появилась свободная сумма, и теперь я изучаю потенциальные возможности для инвестирования. Задумываюсь, может ли акция Amazon принести мне доходность в районе 12%.
Основатель Amazon Джефф Безос в июле продал акции компании на 5,7 миллиарда долларов. Тем не менее, у него по-прежнему остается значительный пакет — 884 миллиона акций, что составляет чуть более 8% компании.
  • Основатель Amazon Джефф Безос в июле продал акции компании на 5,7 миллиарда долларов. Тем не менее, у него по-прежнему остается значительный пакет — 884 миллиона акций, что составляет чуть более 8% компании.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Примерно 60% моего портфеля уже занимает четыре компании из «большой семерки»: Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Alphabet (GOOGL) и Apple (AAPL). Сначала я присмотрелся к другим крупным лидерам рынка, так как ранее применяемая тактика хорошо себя зарекомендовала.
