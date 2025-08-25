Назад 25.08.25, 17:58 Эстония вернула поддержку для пассажирских судов: перевозчикам сулят миллионы Министерство климата сообщило, что возобновляет меру поддержки пассажирских судоходных компаний: в этом году на выплаты за работу под эстонским флагом выделят 2 млн евро — в основном их получит Tallink, но также и деньги достанутся DFDS. В следующем году объём помощи может вырасти до 8 млн евро.

Больше всего средств в этом году от государства получит компания Tallink

Foto: Андрас Кралла

Министр инфраструктуры Кулдар Лейс пояснил ERR , что субсидия для судоходных компаний, работающих под эстонским флагом, в первую очередь для Tallink, основана на коалиционном соглашении, где прямо прописано восстановление такой поддержки.

По словам Лейса, необходимость объясняется тем, что соседние страны поддерживают свои компании куда масштабнее. Если на этот год средства нашли внутри бюджета Министерства климата, то в 2026 году планируется заложить поддержку в размере 2 млн евро на квартал, то есть всего 8 млн, уже непосредственно в госбюджет. Однако окончательное решение будет принято при его составлении.

Целью субсидии, подчеркнул министр, является привлечение судоходных компаний под эстонский флаг и удержание тех, кто уже работает в Эстонии. «Сегодня сменить флаг очень просто», — отметил Лейс.

Первоначально мера поддержки была введена в 2020 году во время пандемии, чтобы частично компенсировать Tallink падение прибыли из-за сокращения пассажиропотока и помочь компании пережить кризис. Она действовала до третьего квартала 2023 года.

В первом квартале этого года число пассажиров Tallink сократилось на 3,8% по сравнению с прошлым годом. Оборот компании упал на 7,1% — до 344,2 млн евро. Если в первой половине прошлого года прибыль составила 8,7 млн евро, то в этом году компания отчиталась о 35,7 млн евро убытка.