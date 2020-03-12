Правительство закроет все школы на две недели

В ответ на распространение коронавируса в Эстонии правительство планирует ввести чрезвычайное положение. Вся система образования также будет закрыта как минимум на две недели.

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«Все родители и школы должны быть готовы к закрытию в понедельник всех школ, всех школ по интересам, профессионально-технических училищ и университетов», - сказала министр образования Майлис Репс в прямом эфире «Актуальной камеры», куда она направилась прямо с заседания правительства. Речь идет о решении правительства, которое еще не принято, однако по поводу применения которого достигнуто общее понимание.

Детские сады, по словам Репс, сразу закрыты не будут.

Департамент здравоохранения сообщил, что по состоянию на вечер четверга в Эстонии было зафиксировано 27 случаев заражения, и подтвердил распространение вируса внутри страны. Это означает, что если до сих пор пострадавшие люди доставляли вирус из-за пределов Эстонии, то теперь заражения уже произошли внутри Эстонии.

Правительство также решит сегодня объявить чрезвычайное положение, вызванное тем, что вирус начал распространяться внутри страны.

В четверг во второй половине дня министр финансов Мартин Хельме выразил пожелание закрыть все судовое и воздушное сообщение с внешним миром. Меры все же будут не настолько радикальными, но, по словам Репс, следует учитывать, что как на шоссе, так и на судах будет введен полный пограничный контроль. Грузовые перевозки продолжатся в прежнем режиме.

После вспышки, обнаруженной на Сааремаа, также были разговоры о полной изоляции острова - этого не произойдет, но изменится организация паромного сообщения.

Что касается торговых центров, то тут, по словам Репс, проблема в том, что там могут собираться молодые люди, когда школы закрыты, чего никто не хочет. В то же время нет планов закрывать торговлю помимо продуктовых магазинов нет, подтвердил он. «Центры начнут сами регулировать происходящее», - сказала она.