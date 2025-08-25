Автобусы в Пярну на неделю станут бесплатным

С 30 августа по 7 сентября, а также 22 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами в Пярну.
- Автобус городской линии в Пярну
- Foto: Pärnumaa Ühistranspordi infoleht
Традиция предоставлять бесплатный проезд в начале учебного года появилась для того, чтобы школьники, впервые садящиеся в автобус, могли спокойно освоиться с городским транспортом, пишет газета Pärnu Postimees
а родители — показать детям будущий маршрут до школы.
22 сентября бесплатный проезд приурочен к Международному дню без автомобиля, цель которого — привлечь внимание к проблемам автомобилизации и напомнить, что общественный транспорт остаётся более экологичным способом передвижения.
Бесплатный проезд начинает действовать в указанные дни не с полуночи, а с 3:00 утра и заканчивает в 2:59 следующего дня. В это время валидация автобусной карты носит рекомендательный характер — деньги с неё не списываются. Водители билеты не продают, а срок действия проездных билетов на период бесплатных дней не продлевается.
Важно помнить, что бесплатный проезд действует только на городских маршрутах Пярну и не распространяется на пригородные линии № 38, 39 и 40, а также на междугородние маршруты.
