Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%296,51
  • OMX Riga0,11%915,85
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,04
  • OMX Vilnius0,26%1 224,29
  • S&P 500−0,06%6 463,04
  • DOW 30−0,5%45 403,11
  • Nasdaq 0,24%21 547,87
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,13
  • OMX Baltic−0,18%296,51
  • OMX Riga0,11%915,85
  • OMX Tallinn−0,33%2 028,04
  • OMX Vilnius0,26%1 224,29
  • S&P 500−0,06%6 463,04
  • DOW 30−0,5%45 403,11
  • Nasdaq 0,24%21 547,87
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,41%42 807,82
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,13
  • 25.08.25, 18:52

Автобусы в Пярну на неделю станут бесплатным

С 30 августа по 7 сентября, а также 22 сентября все пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами в Пярну.
Автобус городской линии в Пярну
  • Автобус городской линии в Пярну
  • Foto: Pärnumaa Ühistranspordi infoleht
Традиция предоставлять бесплатный проезд в начале учебного года появилась для того, чтобы школьники, впервые садящиеся в автобус, могли спокойно освоиться с городским транспортом, пишет газета Pärnu Postimees а родители — показать детям будущий маршрут до школы.
22 сентября бесплатный проезд приурочен к Международному дню без автомобиля, цель которого — привлечь внимание к проблемам автомобилизации и напомнить, что общественный транспорт остаётся более экологичным способом передвижения.
Бесплатный проезд начинает действовать в указанные дни не с полуночи, а с 3:00 утра и заканчивает в 2:59 следующего дня. В это время валидация автобусной карты носит рекомендательный характер — деньги с неё не списываются. Водители билеты не продают, а срок действия проездных билетов на период бесплатных дней не продлевается.

Статья продолжается после рекламы

Важно помнить, что бесплатный проезд действует только на городских маршрутах Пярну и не распространяется на пригородные линии № 38, 39 и 40, а также на междугородние маршруты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 15.08.25, 07:30
Пустить поезд в Виймси или повесить канатную дорогу? Идеи партий для транспорта в Таллинне
Предвыборные обещания звучат громко, особенно когда речь идет о том, чем жители пользуются каждый день – автобусах, трамваях, велосипедных дорожках и городских магистралях. Идеи у партий разные: от приватизации общественного транспорта и строительства новых трамвайных линий до развития железных дорог и создания дорог канатных.
Новости
  • 17.08.25, 16:26
Потерявший в прибыли владелец Lux Express выплатил более миллиона евро дивидендов
Принадлежащий Хуго Осула транспортный концерн Mootor Grupp заработал в прошлом году 83,5 млн евро, что на миллион меньше, чем годом ранее.
Новости
  • 12.08.25, 12:53
Исследование: на что тратят пенсионеры в странах Балтии
В странах Балтии выход на пенсию часто означает финансовые трудности – в Эстонии доходы пенсионеров в среднем составляют всего 34% от их последней заработной платы.
Интервью
  • 08.08.25, 07:00
Владимир Свет: «В правительстве есть одна принципиальная проблема»
В ночь с воскресенья на понедельник небо над Таллинном оказалось закрыто. Крупнейший аэропорт в стране, единственный в столице, на несколько часов приостановил работу из-за нехватки диспетчеров. О том, кто виноват в этой ситуации и как не допустить ее повторения, ДВ поговорили с бывшим министром инфраструктуры Эстонии и экс-вице-мэром Таллинна Владимиром Светом.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
2
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
3
Новости
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
4
Биржа
  • 23.08.25, 17:24
«Надо было слушать маму». Как Рэпер Сэм потерял 10 000 евро за одну ночь
Портфель музыканта вырос до шестизначных сумм
5
Новости
  • 23.08.25, 13:03
Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
6
Новости
  • 24.08.25, 11:43
Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»

Последние новости

Новости
  • 25.08.25, 18:52
Автобусы в Пярну на неделю станут бесплатным
Биржа
  • 25.08.25, 18:19
Литовская инфраструктурная фирма удвоила прибыль
Новости
  • 25.08.25, 17:58
Эстония вернула поддержку для пассажирских судов: перевозчикам сулят миллионы
Новости
  • 25.08.25, 17:41
Доход от хобби не останется незамеченным! Как сохранить хорошие отношения с НТД?
Новости
  • 25.08.25, 16:38
Янар Хольм критикует госбюджет: сокращать расходы нужно смелее
Инвестор Тоомас
  • 25.08.25, 16:14
Инвестор Тоомас: перспективы Amazon привлекли мое внимание
Новости
  • 25.08.25, 15:50
«Свинину в ресторане не продашь»: владельцы заведений о ценах на мясо
Биржа
  • 25.08.25, 14:10
Крупнейшего в мире должника убрали с биржи

Сейчас в фокусе

Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
Новости
  • 23.08.25, 13:03
Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
Портфель рэпера Сэма вырос до шестизначных сумм.
Биржа
  • 23.08.25, 17:24
«Надо было слушать маму». Как Рэпер Сэм потерял 10 000 евро за одну ночь
Портфель музыканта вырос до шестизначных сумм
Владельцы Tartu Mill Ууно Лаузинг (слева) и Ромет Пухк в прошлом году привлекли внимание, помимо прочего, покупкой государственной железнодорожной компании Operail.
Новости
  • 24.08.25, 14:22
Тартуские предприниматели заработали более 20 млн евро прибыли
Новости
  • 24.08.25, 11:43
Медицинский стартап банкротится и продолжает работу как НКО. «Чтобы десять лет работы не пропали даром»
Дрон упал в Чудское озеро – на принадлежащей России территории.
Новости
  • 24.08.25, 14:40
На российской части Чудского озера упал дрон
Дрон, вероятно, взорвался
Грете Адлер, менеджер по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee.
Новости
  • 23.08.25, 14:10
Быстрый рост зарплат закончился. «С руководителями среднего звена и топ-специалистами ситуация иная»
Проработавший несколько десятков лет обувной магазин REM закроется перед началом масштабного ремонта в торговом центре Foorum.
Новости
  • 22.08.25, 19:09
Строительные работы в принадлежащем Сыырумаа ТЦ Foorum вынуждают магазины покидать центр
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025