Крупнейшего в мире должника убрали с биржи

Компания, специализировавшаяся на строительстве жилых объектов, встряхнула мировые рынки после дефолта по зарубежным облигациям в 2021 году, когда китайский рынок недвижимости начал сталкиваться со снижением спроса и проблемами ликвидности.
В ближайшие несколько месяцев Китай может обрушить мировую финансовую систему – вторая по величине экономика мира сталкивается с угрозой долгового кризиса, аналогичного дефолту китайской Evergrande Group.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?