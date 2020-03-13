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Кылварт и представители торговых сетей: товаров в магазинах хватит всем

На встрече с мэром Таллинна присутствовали представители крупнейших торговых сетей Эстонии - Selver, Coop Eesti, Rimi, Prisma, Maxima, Tallinna Kaubamaja и т.д. Фото: Рауль Меэ

На встрече мэра Таллинна Михаила Кылварта с представителями крупнейших торговых сетей Эстонии последние подчеркнули, что в магазинах достаточно запасов, и поставки товара происходят в обычном режиме, сообщила пресс-служба городской канцелярии.