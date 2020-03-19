Изменились распоряжения руководителя чрезвычайного положения

В связи с быстро меняющейся ситуацией вокруг распространения коронавируса премьер-министр Юри Ратас изменил несколько ранее опубликованных распоряжений, сообщает пресс-служба правительства.

Valga-Valka Фото: Erik Prozes

Во первых, был признан недействительным список стран, объявленных зоной риска. Список был необходим для того, чтобы выяснять данные людей, которые прибывали в Эстонию из регионов зоны риска, и его обновляли ежедневно. Список нет больше смысла обновлять ежедневно, поскольку вспышки коронавируса распространились по всему миру.

Во-вторых, каждый пересекающий границу человек больше не должен будет заполнять анкету о состоянии своего здоровья. У полиции сохранится право требовать заполнить анкету по необходимости, например, если у пересекающего границу человека имеются симптомы заболевания.

В-третьих, было дополнено требование об изоляции по прибытии в Эстонию. Со специального разрешения полиции в 14-дневной изоляции не должны пребывать, например, президент, премьер-министр, члены правительства, консулы, если у них нет симптомов заболевания.

В-четвертых, помимо Валга-Валки, ходить на работу через границу между Эстонией и Латвией разрешено и в других приграничных самоуправлениях. Люди, которые живут в волостях, непосредственно примыкающих к государственной границе Эстонии и Латвии, могут ходить на работу в Латвию и возвращаться в Эстонию.

Распоряжение правительства (на эстонском языке):

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Другие распоряжения:

Привлечение Кайтселийта к охране общественного порядка во время чрезвычайного положения (на русском языке):