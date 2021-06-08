Вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету провалился

Министр обороны Калле Лаанет. Фото: Liis Treimann

Инициированный оппозиционными партиями "Отечество" (Isamaa) и EKRE вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету (Партия реформ) провалился. За выражение недоверия проголосовали 42 депутата Рийгикогу, против - 57, сообщает ERR.

За проголосовали депутаты от Isamaa и EKRE, а также еще от оппозиционной партии - Социал-демократической. Против были представители коалиции - Партии реформ и Центристской партии. Не голосовали два депутата - центристы Андрей Коробейник и Виктор Васильев.

На сегодняшнем заседании Рийгикогу депутаты фракций Isamaa и EKRE представили заявление о вотуме недоверия министру обороны. Заявление подписали все представители партий Isamaa и EKRE в Рийгикогу.

"Подписавшиеся выражают недоверие Калле Лаанету, который на посту министра обороны лгал по поводу причинения вреда государственной обороне Эстонии, ослаблял безопасность Эстонии и волю людей к обороне, ослаблял Силы обороны, Кайтселийт и важные государственные символы", - говорится в заявлении о вотуме недоверия, передает rus.err.ee.

Обвинения против Лаанета связаны с планами правительства сократить оборонные расходы на 114 млн евро в течение следующих четырех лет. По оценке EKRE и Isamaa, министр обороны неоднократно давал общественности неверную информацию, сначала отрицая наличие таких планов, а затем утверждая, что урезания не коснутся обороноспособности.

Кроме того, вызванное урезанием бюджета решение сократить военный оркестр и службу капелланов, по оценке консерваторов, свидетельствуют о том, что "министр не понимает роли важных государственных символов в обеспечении безопасности Эстонии".