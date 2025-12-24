Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Экономический рост сдерживается недоверием потребителей, а со стороны Эстония выглядит как «хвастливое прифронтовое государство», что отпугивает инвесторов, считает руководитель Фонда культурного партнерства Меэлис Кубитс.
Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
Foto: Postimees/Scanpix
Кубитс видит в эстонском обществе ярко выраженную поляризацию. С одной стороны, все ждут окончания войны в Украине, поскольку ее негативное влияние на экономику продолжается. С другой – немало влиятельных людей, которые открыто рассчитывают получить личную выгоду от развития оборонной промышленности. «Здесь нет прямого противоречия, просто в маленькой стране это местами выглядит некрасиво и потенциально коррупционно», – отметил Кубитс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус – его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.