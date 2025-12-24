Назад 24.12.25, 12:51 Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство Экономический рост сдерживается недоверием потребителей, а со стороны Эстония выглядит как «хвастливое прифронтовое государство», что отпугивает инвесторов, считает руководитель Фонда культурного партнерства Меэлис Кубитс.

Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.

Кубитс видит в эстонском обществе ярко выраженную поляризацию. С одной стороны, все ждут окончания войны в Украине, поскольку ее негативное влияние на экономику продолжается. С другой – немало влиятельных людей, которые открыто рассчитывают получить личную выгоду от развития оборонной промышленности. «Здесь нет прямого противоречия, просто в маленькой стране это местами выглядит некрасиво и потенциально коррупционно», – отметил Кубитс.