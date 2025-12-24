Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,46%6 909,79
  • DOW 300,16%48 442,41
  • Nasdaq 0,57%23 561,84
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 225−0,14%50 344,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • OMX Baltic0,13%305,3
  • OMX Riga0,23%930,44
  • OMX Tallinn0,06%2 015,41
  • OMX Vilnius0,32%1 323,38
  • S&P 5000,46%6 909,79
  • DOW 300,16%48 442,41
  • Nasdaq 0,57%23 561,84
  • FTSE 100−0,19%9 870,68
  • Nikkei 225−0,14%50 344,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 24.12.25, 12:51

Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство

Экономический рост сдерживается недоверием потребителей, а со стороны Эстония выглядит как «хвастливое прифронтовое государство», что отпугивает инвесторов, считает руководитель Фонда культурного партнерства Меэлис Кубитс.
Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
  • Многим объективно тяжело, но куда более значительная часть людей просто не желает вознаграждать нынешнюю коалицию своими инвестиционными или потребительскими решениями, и потому решения откладываются, считает Меэлис Кубитс.
  • Foto: Postimees/Scanpix
Кубитс видит в эстонском обществе ярко выраженную поляризацию. С одной стороны, все ждут окончания войны в Украине, поскольку ее негативное влияние на экономику продолжается. С другой – немало влиятельных людей, которые открыто рассчитывают получить личную выгоду от развития оборонной промышленности. «Здесь нет прямого противоречия, просто в маленькой стране это местами выглядит некрасиво и потенциально коррупционно», – отметил Кубитс.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать
За тремя крупнейшими успешными компаниями Эстонии стоит предприниматель Тоомас Аннус – его фирмы в этом году вырулили на вершину рейтинга благодаря кварталу Arter, однако настоящий ключ к долгосрочному успеху кроется в другом.
Новости
  • 19.12.25, 10:07
Прогноз Банка Эстонии: оживление экономики наступит ценой крупного государственного долга
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Новости
  • 11.11.25, 13:51
Свежий прогноз SEB: экономика Эстонии восстанавливается, но слишком медленно
В этом году экономика Эстонии вырастет всего на 0,7%, однако в 2026 году ожидается рост на 2,5%, следует из свежего экономического прогноза SEB. Еще в августе банк прогнозировал рост на 1,2%.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
2
Новости
  • 21.12.25, 13:59
Юри Кяо: перестаньте мечтать о пенсии
3
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
4
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
5
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
6
Mнения
  • 22.12.25, 07:00
Проценты падают, ключи дорожают

Последние новости

Новости
  • 24.12.25, 15:17
Рост экономики США в третьем квартале превзошел ожидания
Биржа
  • 24.12.25, 14:34
Компания оказалась на грани публичного предложения облигаций из‑за рекламы у блогера Rahakratt
Новости
  • 24.12.25, 13:34
Глава Utilitas: узкое место в энергетической системе Эстонии – дефицит производственных мощностей и компетенций
Новости
  • 24.12.25, 12:51
Меэлис Кубитс: к сожалению, порой мы выглядим как хвастливое прифронтовое государство
Новости
  • 24.12.25, 10:57
Эстония отменяет алкогольный регистр: бизнесу обещают меньше бюрократии
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
Новости
  • 24.12.25, 10:00
Что принесет 2026 год? Предприниматели Ида-Вирумаа делятся надеждами и тревогами
Новости
  • 23.12.25, 16:43
Зеленский: в мирном плане подготовлены уже 20 пунктов
Новости
  • 23.12.25, 16:37
Бюджет города Раквере сократится почти на треть

Сейчас в фокусе

Таллиннский предприниматель Мирослав Писаревский родом из украинского Северодонецка, ныне оккупированного и разрушенного российскими войсками. Он уже четыре года покоряет ресторанный рынок Эстонии.
Эпицентр
  • 23.12.25, 06:00
Украинское кафе предлагает самый дешевый обед в Таллинне. «Зарплаты и налоги съедают больше, чем закупка продуктов»
Многие инвесторы считают сектор искусственного интеллекта рискованным, и почти каждый третий верит в пузырь ИИ, который, как ожидается, может лопнуть в следующем году.
Биржа
  • 23.12.25, 08:50
Новогодние планы инвесторов: деньги текут в отечественный банк и гигантам фондового рынка США
Стену-Эрику Янтсону принадлежат несколько ресторанов в центре Таллинна, большинство из которых имеют налоговую задолженность.
Новости
  • 22.12.25, 18:10
Кафе закрыто, но спор продолжается: погрязший в долгах ресторатор требует от города 100 000 евро
Стен-Эрик Янтсон: «Вы полили меня грязью»
Основатель и исполнительный директор стартапа Ready Player Me, ранее известного как Wolf3D, Тимму Тыке.
Новости
  • 22.12.25, 19:13
Пярнусцы продали свой стартап компании Netflix. «Теперь наш продукт дойдет до сотен миллионов людей»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 23.12.25, 14:18
Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве
Многолетний спор о нарушении антимонопольных правил, длившийся более десяти лет, завершен, и возможность обжалования отсутствует.
Биржа
  • 23.12.25, 10:59
Tallinna Kaubamaja проиграл судебную тяжбу, длившуюся 11 лет
После того, как РФ начала полномасштабную войну, затруднено не только пересечение российской границы, но и расчеты с российскими контрагентами.
Подсказка
  • 22.12.25, 06:00
Россия в черном списке: пострадают ли сделки с российскими партнерами и выплаты пенсий?
Полуавтоматический погрузчик для поддонов EXP15.
  • KM
Sisuturundus
  • 19.12.25, 13:50
Какой склад финансовый директор хочет видеть в бюджете?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025