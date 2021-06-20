Сокращается ли рабочий день перед госпраздниками?

Иллюстративное фото. Фото: Veiko Tõkman

23 июня в Эстонии отмечают Праздник победы. Поскольку это – это государственный праздник, то продолжительность предшествующего ему рабочего дня, т. е. 22 июня, сокращается на три часа. Об этом сообщает Инспекция труда.

Работодатель обязан сократить на три часа рабочий день, предшествующий 23 июню. Если специфика работы предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника тот будет работать как обычно. Уже на этапе составления графика работники должны подтвердить, что они не возражают работать полный рабочий день, что для работодателя и будет являться их согласием. Если работник не согласен работать полный рабочий день накануне праздников, то работодатель не имеет права заставлять его. Работник должен сообщить работодателю о своем отказе не позднее того момента, когда он получил график. Если работник не выражает своего отказа работодателю, это означает, что он согласен на полный рабочий день. Впоследствии на основании того же графика работник не может требовать сокращения рабочего дня.