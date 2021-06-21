Налоговый департамент создал новую систему подачи и обработки таможенных деклараций

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Налогово-таможенный департамент запускает с 1 июля систему Impulss, предназначенную для подачи и обработки данных таможенных деклараций по импорту.

Система Impulss в первую очередь предназначена для предприятий и таможенных агентств, импортирующих товары из-за пределов Европейского Союза, пишет ERR. Частные лица смогут использовать систему в случае декларации посылок стоимостью свыше 1000 евро, товара с льготной ставкой налога с оборота или требующего специального разрешения.

Потребность в новой системе связана с вступающими 1 июля в силу правилами, согласно которым декларировать следует все посылки из третьих стран.

Новая инфосистема работает на трех языках. По словам главы отдела развития таможни Налогово-таможенного департамента Урсулы Риймаа, Impulss позволит компаниям подавать крупномасштабные таможенные декларации и повторно использовать данные, ранее представленные в таможенные информационные системы. "Важным изменением является и то, что подать таможенную декларацию в Impulss можно будет до прибытия товара", – отметила Риймаа.