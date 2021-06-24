Продажи Porsche и подержанных машин спасли автодилера в коронакризис
Финансовые показатели компании Auto 100 AS, которая в основном занимается продажей и обслуживанием автомобилей Škoda, снизились в прошлом году незначительно - удержаться на плаву фирме помогли продажи Porsche и подержанных машин, пишет Äripäev.
В сравнении с докризисным 2019 годом продажи автомобилей Škoda в прошлом году сократились на 12% (общий объем продаж составил 94 974 284 евро), информирует компания в годовом отчете.
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