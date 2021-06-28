Pindi Kinnisvara: ажиотаж на рынке недвижимости вызвали "квартирные туристы"

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В марте и апреле агентства недвижимости отмечали очень большой рост интереса к предлагаемым объектам, но поскольку число сделок на этом фоне выросло незначительно, это означает, что выставленные на продажу квартиры часто смотрели просто "квартирные туристы", у которых не было реального намерения или возможности их приобрести.

Читайте также

Сооман: никакого бума на рынке недвижимости не было

Об этом сообщил rus.err.ee член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, комментируя ситуацию на рынке недвижимости:

"В марте и апреле число интересующихся заметно возросло, но если посмотреть на рост числа сделок, то он на самом деле вообще не увеличился пропорционально росту интереса. Скорее появился такой феномен, что люди начали бояться, что осенью [на рынке] вообще ничего не останется, но на самом деле число сделок подскочило всего на 20%", - сказал Сооман, описывая ситуацию двухмесячной давности.

По его оценке, теперь ситуация на рынке успокоилась: «Кроме того, пропали те, кого я люблю называть "квартирными туристами", которые просто ходили посмотреть на объекты».