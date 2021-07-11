Лидеры G-20 уверены в успехе глобальной налоговой реформы

Глава Казначейства США Джанет Йеллен. Фото: MICHAEL REYNOLDS

На прошедшей с субботу встрече G-20 министры финансов США и Европы выразили уверенность, что несогласие некоторых стран, в том числе Эстонии, с договоренностью о глобальной налоговой реформе не станет препятствием для окончательного оформления сделки в октябре, сообщает Bloomberg.

"Предстоит еще многое сделать, но я очень надеюсь, что растущий консенсус поспособствует нашему пути к налоговому режиму, который будет справедливым для всех наших граждан", - сказала журналистам министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи G-20 в Венеции.