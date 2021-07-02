Страны согласовали международную налоговую реформу, Эстония осталась при особом мнении

Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Фото: Shutterstock

130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%.

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«Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль», - говорится на сайте организации.

ОЭСР считает, из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», - заявил генсек организации Матиас Корман.

Эстония: за налог на цифровых гигантов, против минимального налога на корпорации

Эстония поддержала введение международного налога на интернет-компании, но осталась при особом мнении в отношении единой ставки глобального минимального налога на корпорации, сообщает rus.err.ee.

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Эстония не поддержала предложение из-за особенностей своей налоговой системы, в которой прибыль компаний облагается налогом только при ее распределении. Предложенная схема позволила бы стране, в которой находится штаб-квартира компании с дочерней фирмой в Эстонии, облагать налогом в том числе и прибыль этой дочерней компании, если Эстония не сделает этого в течение трех-четырех лет. Эстония предлагала сделать в данном случае исключение для стран, в которых используется аналогичный подход к налогообложению доходов компаний.

Кроме того, по оценке Эстонии, следует четко указать минимальный размер оборота компаний, на которые будет распространяться новый глобальный налог, а не оставлять это на усмотрение отдельных государств.

"Первоначальная цель глобального минимального налога состояла в том, чтобы прикрыть искусственные схемы минимизации налогов, однако в представленной сегодня на обсуждение версии [соглашения] это превратилось в средство ограничения налоговой конкуренции, которое не учитывает в достаточной мере интересы малых стран", - отметили в минфине, добавив, что Эстония продолжит вести переговоры и рассчитывает на заключение компромиссного соглашения в октябре этого года.

Кальюлайд на встрече с Йеллен: решение карает маленькие страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находящаяся на этой неделе с рабочим визитом в США, обсудила введение единой ставки налога на встрече с министром финансов США Джанет Йеллен, пишет Rus.Delfi.

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"Государства должны сообща работать во имя того, чтобы налогообложение было бы прозрачным и эффективным, и особенности налоговой системы различных стран нельзя было бы использовать для уклонения от налогов. Предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налогу на прибыль в его нынешнем виде не является идеальным решением и карает такие небольшие государства с хорошей налоговой дисциплиной и простой налоговой системой, как Эстония", - сказала Кальюлайд.

На встрече стороны условились, что обмен мнениями по данному вопросу продолжится на уровне министерств финансов.