Bolt Drive начал предлагать аренду электромобилей и микроавтобусов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Парк каршерингового сервиса Bolt Drive расширился с 300 до 500 автомобилей - теперь предлагает аренду микроавтобусов и электромобилей, передает rus.err.ee.

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В автопарк Bolt Drive входят Toyota Yaris, Toyota CHR, Škoda Scala, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Golf и Volkswagen Arteon, а с понедельника также можно арендовать электромобили Volkswagen ID.3 и микроавтобусы Volkswagen Crafter.

По словам директора подразделения Bolt Drive Лукаса Юла, статистика поездок за один месяц показывает, что услугой по аренде автомобилей пользуются в основном для поездок на короткие расстояния. В среднем автомобиль арендуется на 90 минут, за которые преодолевается 16 километров.

Использовать Bolt Drive могут водители не моложе 20 лет с правами категории B и стажем вождения не менее одного года.