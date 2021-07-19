Число новых случаев коронавируса в Эстонии растет третью неделю подряд

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Число новых случаев заражения коронавирусом, которое последовательно снижалось с середины марта, на прошлой неделе снова выросло в недельном сравнении. Темпы распространения инфекции растут в Эстонии третью неделю подряд, пишет rus.err.ee.

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С 12 по 18 июля было выявлено 362 новых случаев заражения - на 20,2% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 301 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась с 39 до 49,74 случая на 100 000 населения. Показатель пока остается ниже отметки в 50 случаев во всех уездах, кроме Пярнуского (70,78), Выруского (70,59), Раплаского (60,09) и Харьюского (55,53).