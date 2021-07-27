Банк Эстонии: объемы жилищного кредитования в июне снизились на 25 млн евро
Как сообщает Банк Эстонии, в июне среди покупателей жилья сохранялся высокий интерес к жилищным ссудам, однако если сравнивать с маем, объем выданных кредитов на покупку жилья снизился на 25 миллионов евро.
Общий объем выданных населению жилищных кредитов в июне 2021 года составил 145,4 миллиона евро - это на 25 миллионов евро меньше, чем в предыдущем месяце, и на 48 миллионов евро больше, нежели годом ранее, информирует Банк Эстонии.
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