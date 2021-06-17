Банк Эстонии заявил о готовности пересмотреть условия выдачи жилищных кредитов

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Если объемы потребления и, как следствие, кредитная нагрузка населения Эстонии будут расти слишком быстро, не исключено, что возникнет риск перегрева экономики. По заверению Банка Эстонии, на этот случай имеются меры воздействия, пишет rus.err.ee.

Читайте также

Эксперимент инвестора: как избавиться от жилищного кредита на семь лет раньше

«На уровне центробанка мы постоянно следим за тем, нет ли риска перегрева экономики, и со своей стороны готовы незамедлительно реагировать. К примеру, если на рынке жилищных кредитов нагрузка станет излишне высокой или будет увеличиваться слишком быстрыми темпами, возникнет вопрос пересмотра условий их выдачи», - приводят радионовости ERR слова президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера.

Как писали ранее «Деловые ведомости», Банк Эстонии прогнозирует рекордный экономический рост.

В этом году темпы роста во многом будут зависеть от того, насколько большую часть сбережений люди решат направить в потребление. Из второй пенсионной ступени будет выведено около 1,3 миллиарда евро, что составляет примерно 4,5% экономики: «Если потребление за счёт сбережений вырастет больше ожидаемого, то возникнет риск перегрева экономики. Это помешает экономике вернуться к стабильному росту», - пишет центробанк.