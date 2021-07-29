Цены Eesti Gaas вырастут до 60%: департамент рекомендует обратить внимание на конкурентов

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Компания Eesti Gaas приняла решение с сентября нынешнего года повысить тарифы на газ для частных потребителей более чем наполовину. Департамент конкуренции рекомендует потребителям изучить цены, предлагаемые конкурентами Eesti Gaas, пишет rus.err.ee.

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C 1 сентября цена газа для частных потребителей в Эстонии в среднем вырастет на 51%, говорится в распространенном Eesti Gaas пресс-релизе.

Резкий рост закупочных цен вынуждает осуществлять корректировку цен на газ и в Эстонии. По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, если клиент пользуется газовым бойлером с газовой плитой, его счета могут вырасти на пять евро в месяц. Для тех, кто топит жилье газом, увеличение будет несколько больше, в среднем на 10-20 евро в месяц.

Доля рынка Eesti Gaas в Эстонии составляет 75%, однако в Департаменте конкуренции подчеркнули - рынок природного газа свободный, и решения о ценах принимаются предприятиями.

Глава отдела энергетики и инфраструктуры антимонопольного ведомства Маргус Казепалу посоветовал потребителям изучить цены других поставщиков газа: «И может так получиться, что вы получите намного более выгодное предложение по сравнению с тем, что у вас было до настоящего времени».