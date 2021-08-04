ФСБ: консул Эстонии хотел получить закрытые данные о планах России в Арктике

Скриншот из видео.

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания консула Эстонии Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, при предполагаемой попытке получения от гражданина России материалов закрытого характера, пишет TACC.

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"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что ФСБ обнародует видеоматериалы задержания в связи с решением МИД России о высылке сотрудника посольства Эстонии в РФ. Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля: в связи с проведением им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

7 июля власти России объявили персоной нон грата эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте якобы "в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом".

В ответ внешнеполитическое ведомство Эстонии 15 июля выслало из страны сотрудника российского посольства.

"Высылка эстонского дипломата - вызывающий сожаление шаг, который не способствует двустороннему дипломатическому общению. Мы тщательно взвесим свои последующие действия", - так прокомментировало по просьбе ERR действия российских властей министерство иностранных дел Эстонии.

Вчера МИД России объявил о высылке еще одного эстонского дипломата. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России, это решение было принято "на основе принципа взаимности".