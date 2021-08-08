Исследование: собственники экономят на реновации зданий
Энергоэффективность двух третей коммерческих зданий, в том числе офисных и торговых, после реновации не соответствует запланированным показателям - об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Таллиннского технического университета.
Как пишет портал Ehitusuudised.ee, ссылаясь на обнародованные результаты работы ученых, реновация большинства зданий очень незначительно улучшает их энергетическую эффективность: всего около трети офисных строений после проведения реновационных работ соответствуют требованиям энергетического класса С.
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