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10 сентября 2021 в 13:17 Поделиться:









Что делать, если на работе произошел несчастный случай?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: Я упал на работе и вывихнул ногу. На ногу больно опираться, и семейный врач отправил меня на больничный. С момента инцидента прошла уже неделя, однако работодатель до сих пор не связался со мной. Должен ли я предпринять что-либо самостоятельно?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда: Работник должен сообщить работодателю о том, что с ним произошел несчастный случай на производстве, в результате которого работник ушел на больничный. Если несчастный случай произошел в присутствии коллеги, он также должен проинформировать работодателя.

Врач должен незамедлительно сообщить в Инспекцию труда о несчастном случае на производстве, в результате которого работник получил серьезные увечья или погиб. Врач также уведомляет инспекцию о том, что он назначил пострадавшему работнику временную нетрудоспособность. Если работник пострадал в результате несчастного случая на производстве, он должен сообщить об этом врачу. Получив данные от врача, Инспекция труда в свою очередь информирует об этом работодателя.

Узнав о несчастном случае (например, от очевидцев), работодатель должен не дожидаться уведомления от Инспекции труда, а незамедлительно начать расследование обстоятельств и выяснение причин несчастного случая на производстве.

Если вы не сообщили своему работодателю о том, что находитесь на больничном из-за последствий несчастного случая на производстве, сделайте это при первой же возможности. Для того, чтобы в последствии иметь доказательства, мы советуем отправить работодателю электронное письмо. У работодателя есть десять рабочих дней на то, чтобы провести расследование, в т. ч. опросить пострадавшего. В ходе расследования работодатель должен удостовериться, что речь идет именно о несчастном случае на производстве.

Если в ходе расследования выясняется, что произошедшее не является несчастным случаем на производстве, работодатель составляет акт, в свободной форме описывающий обстоятельства несчастного случая и причину прекращения расследования. Акт подписывается представителем работодателя и уполномоченным по рабочей среде, а в его отсутствие — доверенным лицом работников. В течение трех рабочих дней после завершения расследования несчастного случая работодатель представляет акт пострадавшему или защищающему его интересы лицу, а также передает его в Инспекцию труда.

В том случае, если был установлен факт несчастного случая на производстве, необходимо изучить все аналогичные инциденты, а также выяснить их обстоятельства и причины, что позволит избежать подобных проблем в будущем. В расследовании также принимает участие уполномоченный по рабочей среде, а в его отсутствие — другой представитель работников, имеющий право голоса. На проведение расследования работодателю дается десять рабочих дней. После завершения расследования работодатель составляет рапорт о несчастном случае на производстве, который в течение трех рабочих дней передается в Инспекцию труда и пострадавшему (или защитнику его интересов).