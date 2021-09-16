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    Кийк: противникам вакцинации перестанут оплачивать больничный во время самоизоляции

    Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Liis Treimann

    По оценке министра здоровья и труда Танеля Кийка, следует перестать компенсировать не вакцинированным людям период обязательной самоизоляции после близкого контакта с носителем коронавируса, пишет rus.err.ee.

    В настоящее время самоизоляция после такого контакта обязательна только для не вакцинированных людей, которым сейчас на этот период оформляется карантинный лист.
    К карантинным листам применяются такие же условия, как и к больничным листам, т.е. первые три дня не оплачиваются, а с четвертого дня человеку компенсируется 70% зарплаты.
    По словам Кийка, с нового года направленные на самоизоляцию не вакцинированные люди перестанут получать такую компенсацию.
    "Сейчас какие-то дополнительные меры прямо не обсуждаются, но рискну сказать, что, к примеру, компенсация в таком виде карантинных листов, когда контактировавший с больным COVID-19 человек получает от государства компенсацию в ситуации, где он сознательно решил себя не вакцинировать - этот порядок в будущем изменится", - сказал министр.

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