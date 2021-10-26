Цены на продукты питания в Эстонии вырастут уже к декабрю
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
Рост расходов на электроэнергию, газ, бензин, упаковочные материалы и рабочую силу уже в начале декабря отразится на розничных ценах на продукты питания, пишет rus.err.ee.
По словам члена правления мясоперерабатывающей компании Saaremaa Lihatööstus Кайе Рыым-Лаанет, потребители пока не ощутили на себе рост расходов производителей, но торговым предприятиям уже высланы уведомления о предстоящем повышении цен на часть товарных позиций.
«В начале декабря на 5-7% подорожают некоторые виды вареных и полукопченых изделий, а также фарш», - сказал Рыым-Лаанет, добавив, что, помимо упомянутых расходов, повысились и расходы на логистику, запчасти для оборудования.
По мнению производителей, в этих условиях потребителям могло бы помочь снижение государством налога с оборота на продукты питания, особенно местного производства.
«Себестоимость выросла, а отпускные цены пока связаны с договорами с торговыми сетями, но при первой возможности они должны повыситься - в противном случае магазины просто опустеют», - отметил руководитель E-Piim Яанус Муракас.
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