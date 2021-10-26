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26 октября 2021 в 8:16 Поделиться:









Цены на продукты питания в Эстонии вырастут уже к декабрю

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Рост расходов на электроэнергию, газ, бензин, упаковочные материалы и рабочую силу уже в начале декабря отразится на розничных ценах на продукты питания, пишет rus.err.ee.

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По словам члена правления мясоперерабатывающей компании Saaremaa Lihatööstus Кайе Рыым-Лаанет, потребители пока не ощутили на себе рост расходов производителей, но торговым предприятиям уже высланы уведомления о предстоящем повышении цен на часть товарных позиций.

«В начале декабря на 5-7% подорожают некоторые виды вареных и полукопченых изделий, а также фарш», - сказал Рыым-Лаанет, добавив, что, помимо упомянутых расходов, повысились и расходы на логистику, запчасти для оборудования.

По мнению производителей, в этих условиях потребителям могло бы помочь снижение государством налога с оборота на продукты питания, особенно местного производства.

«Себестоимость выросла, а отпускные цены пока связаны с договорами с торговыми сетями, но при первой возможности они должны повыситься - в противном случае магазины просто опустеют», - отметил руководитель E-Piim Яанус Муракас.