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dv.ee

4 ноября 2021 в 11:57 Поделиться:









В Финляндии хотят спрашивать COVID-сертификаты на стройплощадках

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Ассоциация строительной промышленности Финляндии хочет, чтобы на строительных площадках начали проверять COVID-сертификаты, пишет Yle.

По мнению организации, риск распространения коронавируса на стройках исключительно высок, так как в отрасли трудятся десятки тысяч иностранных строителей. Многие из них приехали из стран Балтии, в которых сейчас сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Ассоциация в сотрудничестве с финскими властями открыла пункты вакцинации в непосредственной близости от строительных площадок и призвала всех работников отрасли привиться, однако рекомендации не возымели должного эффекта.

В настоящее время в Финляндии работодатель не имеет права требовать от работников предъявления ковидного сертификата.