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    На Таллиннской окружной дороге появится охраняемая стоянка для грузовиков

    Департамент транспорта подписал контракт на строительство охраняемой стоянки для грузовиков на Таллинской окружной дороге.

    Грузовик на стоянке (иллюстративное фото).Фото: Андрес Хаабу
    Стоянка, рассчитанная на 104 парковочных места, будет находиться в 1,5 км от транспортной развязки Вяо, говорится в распространенном Департаментом транспорта пресс-релизе.
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