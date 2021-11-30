"Газпром" предсказывает рекордную выручку от экспорта газа в Европу

Константин Эггерт: почему Путин вновь грозит Украине
Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.
Число угроз в адрес Киева со стороны Москвы в этом году вышло за рамки, ставшие привычными за последние семь лет. Трудно себе представить, что президент России Владимир Путин отведет войска от украинских границ, пишет российский журналист и обозреватель Константин Эггерт.