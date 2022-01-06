Уровень кибербезопасности эстонских предприятий за год значительно улучшился

В течение 2021 года с киберугрозами столкнулось на 7% больше предприятий, чем год назад. При этом уровень кибербезопасности предприятий значительно улучшился, а доля предприятий с низким уровнем безопасности снизилась на целых 13%. В то же время предприятий с отличным уровнем безопасности стало больше на 6%, а компаний с удовлетворительным уровнем – на 7%, согласно опросу, проведенному в конце года Turu-uuringute AS по заказу Telia.
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