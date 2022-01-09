Новости

dv.ee

9 января 2022 в 11:54 Поделиться:









На Кипре обнаружили новый гибридный штамм коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра обнаружила новый вариант коронавируса "дельтакрон" — гибрид "дельты" и "омикрона", пишут "РИА.Новости".

По словам профессора Леонтиоса Костриккиса, его команда изучила 25 образцов штамма, взятых у пациентов. В результате они нашли вариант, в котором сочетались некоторые мутации "дельты" и "омикрона".

Как отметил Костриккис, у этого научного достижения Университета Кипра есть клиническое значение, которое можно будет использовать в дальнейшем.

Он добавил, что сейчас Кипр находится на пике новой волны пандемии, но с понедельника начнется снижение эпидемиологической кривой, а в ближайшие три недели успокоится волна "омикрона".

В свою очередь, министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипанделас заявил, что "дельтакрон" не вызывает озабоченности у властей: "У нас нет никакого беспокойства, поскольку это сочетание двух мутаций, уже имеющихся в нашей стране".