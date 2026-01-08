ТОП пенсионных фондов: в прошлом году наилучшую доходность показали активные фонды

На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.