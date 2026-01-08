Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,2%315,76
  • OMX Riga0,2%927,77
  • OMX Tallinn−0,03%2 069,17
  • OMX Vilnius0,78%1 383,37
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,35%10 079,43
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,05
  • OMX Baltic0,2%315,76
  • OMX Riga0,2%927,77
  • OMX Tallinn−0,03%2 069,17
  • OMX Vilnius0,78%1 383,37
  • S&P 5000,01%6 921,46
  • DOW 300,55%49 266,11
  • Nasdaq −0,44%23 480,02
  • FTSE 1000,35%10 079,43
  • Nikkei 2251,61%51 939,89
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,05
  • 09.01.26, 08:39

ТОП пенсионных фондов: в прошлом году наилучшую доходность показали активные фонды

После двух лет доминирования индексных фондов в рейтинге пенсионной доходности в 2025 году уверенный камбэк совершили активно управляемые фонды во главе с пенсионными фондами LHV.
Наибольшую доходность в прошлом году показали пенсионные фонды LHV, которые в том числе выиграли от роста цен на золото.
  • Наибольшую доходность в прошлом году показали пенсионные фонды LHV, которые в том числе выиграли от роста цен на золото.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.01.26, 17:27
LHV после удачного пенсионного года выписал крупное вознаграждение управляющим
LHV Varahaldus по итогам прошлого года получил несколько миллионов евро вознаграждения за успех, поскольку по одному из управляемых фондов удалось добиться результатов выше индексов.
Биржа
  • 08.01.26, 13:54
Самые популярные акции года: оборонная промышленность и производители чипов захватили портфели эстонских инвесторов
На активность эстонских инвесторов в декабре и в течение всего прошлого года влияли геополитика и бум в технологическом секторе. Инвесторов беспокоили ослабление доллара США и растущие опасения, что ИИ‑пузырь может лопнуть.
Биржа
  • 07.01.26, 09:10
Победители и проигравшие года: как ИИ перекроил карту мировых фондовых рынков
Искусственный интеллект сделал Южную Корею победителем биржевого марафона прошедшего года. Датский фондовый рынок пострадал из-за Novo Nordisk, а Балтийская биржа дала щелчок по носу крупнейшим индексам. Отталкиваясь от этого, эксперты дают подсказки о том, каким может стать 2026 год.
Инвестор Тоомас
  • 05.12.25, 16:36
Инвестор Тоомас: вам 40 или меньше? Памятка малого инвестора, которую стоит повесить на холодильник
Уничтожает всё кругом: Цветы, зверей, высокий дом, Сжуёт железо, сталь сожрёт. И скалы в порошок сотрёт, Мощь городов, власть королей его могущества слабей.
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
2
Новости
  • 07.01.26, 13:16
Рост цен на серебро вынудил закрыться местный ювелирный магазин
3
Mнения
  • 07.01.26, 06:00
Райво Варе: Гренландия – следующая. Через два месяца
4
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
5
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
6
Новости
  • 06.01.26, 14:30
Наследники основателя Olympic заработали на криптовалюте и золоте 100 млн. «Постоянно ощущается напряжение»

Последние новости

Новости
  • 09.01.26, 12:33
Назначенный после казино-скандала генеральный директор покинул Baltcap
Новости
  • 09.01.26, 11:50
Райво Варе о протестах в Иране: если бунтуют мелкие торговцы, значит, дело серьезное
Биржа
  • 09.01.26, 11:01
Tallinna Sadam завершил год позитивно: грузооборот увеличился, пассажиры возвращаются
Новости
  • 09.01.26, 10:28
В ноябре импорт рос быстрее экспорта
Новости
  • 09.01.26, 09:54
Иностранцы активнее приезжали в Эстонию, местный туризм не вырос
Биржа
  • 09.01.26, 08:39
ТОП пенсионных фондов: в прошлом году наилучшую доходность показали активные фонды
ТОП
  • 09.01.26, 08:19
ТОП налоговых должников: некоторые как будто берут у государства кредит, но очень дорогой
Эпицентр
  • 09.01.26, 06:00
Погорельцы в Старом Таллинне: хозяева Tbilisi не унывают несмотря на огненный новогодний финал

Сейчас в фокусе

Компания Vimida, ведущая деятельность на арендованных площадях в Какумяэ, перерабатывает лосося и форель.
Новости
  • 07.01.26, 16:15
Обанкротился рыбный завод с крупной налоговой задолженностью
Когда Андро Роос покинул кооператив, он рекомендовал его членам полностью отстранить оставшийся состав совета.
Новости
  • 08.01.26, 08:27
Испытывающее финансовые трудности КСО задолжало сотни тысяч евро
Из-за того, что Макс Каур кочует из одного самоуправления в другое, оппозиция назвала его политическим туристом. На себя посмотрите, отвечает им Каур.
Интервью
  • 08.01.26, 06:00
Новый мэр Кохтла-Ярве: добыча сланца должна сохраняться как минимум до конца столетия
По словам перевозчиков, в прошлом году им досаждали сразу несколько проблем, и уверенности в том, что начавшийся год изменит ситуацию к лучшему, нет.
Новости
  • 08.01.26, 12:23
В прошлом году закрылись 37 транспортных компаний
VR-Koda изготавливает внутренние вставки для горнолыжных ботинок.
Новости
  • 08.01.26, 16:00
В Ида-Вирумаа закрывается семейное производство: работу потеряют десятки человек
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 08.01.26, 09:31
Трамп дал зеленый свет законопроекту о санкциях в отношении РФ
Дмитрий Липявко (слева) с партнером и представителем правительства Ханты-Мансийска во время подписания меморандума о сотрудничестве в 2019 году.
Новости
  • 07.01.26, 08:28
Российские предприниматели, разбогатевшие на нефтебизнесе, инвестируют в крупную застройку на Рейди теэ
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Sisuturundus
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026