  • Поделиться:

    Транспортный департамент планирует сократить очереди на экзамены по вождению

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Транспортный департамент хочет к весне сократить очередь на экзамены по вождению до одного месяца, в связи с чем нанимает дополнительных экзаменаторов, пишет Rus.Postimees.

    Читайте также
    5 августа 2021
    Очереди на экзамен по вождению: департамент ищет варианты решения проблемы
    «Мы возьмем на работу еще четырех экзаменаторов, всего их будет 39, - сказал руководитель отдела водительских прав наземного транспорта Транспортного департамента Ристо Каземяэ. - Некоторые из новых экзаменаторов уже проходят обучение и скоро смогут начать принимать экзамены».
    По словам генерального директора Транспортного департамента Кайдо Падара, прибавление дополнительных экзаменаторов поможет сократить количество очередей на экзамены по вождению. Департамент также активно реализует меры по повышению качества обучения вождению и обновляет систему бронирования экзаменов по вождению.
    По словам Каземяэ, кандидат в водители должен очень серьезно относиться к автошколе и стремиться к положительной сдаче экзамена с первого раза: одной из причин длинных очередей на экзамены является очень большое количество повторных экзаменов, так как более половины сдающих проваливают первую попытку.
    «В ходе общения с автошколами мы посоветовали им восстановить внутришкольный экзамен по вождению, чтобы проверить уровень кандидатов», - сказал Каземяэ.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Пандемия коронавируса лишила гостиничную сеть половины оборота
Во время беспорядков в Казахстане погибли 164 человека
Пять технологических компаний, к акциям которых стоит присмотреться
Инвестор
Дорошенко: три акции по интересной цене на биржах Китая и США
На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.
На этой неделе трейдер Игорь Дорошенко в эфире радио Äripäev рассказал об акциях, которые, по его мнению, находятся сейчас на привлекательных для покупки уровнях.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Хейкки Мяки: в секторе торговли будущее за широкопрофильными работниками
В розничной торговле начала укореняться тенденция многофункционального сотрудника, что означает исчезновение узких специализаций - таких, как кассир или раскладчик продукции. Такая система выгодна не только работодателю, но и самому работнику, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.
В розничной торговле начала укореняться тенденция многофункционального сотрудника, что означает исчезновение узких специализаций - таких, как кассир или раскладчик продукции. Такая система выгодна не только работодателю, но и самому работнику, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.
Все мнения
Эпицентр
Клубок схем: за скандалом о взятке кроется дело о банкротстве фирмы Сеппиков
Семейство Сеппиков почти три с половиной года плело схемы в деле о банкротстве компании Hexanor, в ходе которого банк SEB все еще надеется получить причитающиеся 6 миллионов евро. Бывшего министра внутренних дел Айна Сеппика и его сыновей нынче подозревают во взяточничестве.
Семейство Сеппиков почти три с половиной года плело схемы в деле о банкротстве компании Hexanor, в ходе которого банк SEB все еще надеется получить причитающиеся 6 миллионов евро. Бывшего министра внутренних дел Айна Сеппика и его сыновей нынче подозревают во взяточничестве.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: прозаседавшиеся наносят ответный удар?
Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Снова в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение