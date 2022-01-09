Новости

dv.ee

9 января 2022 в 11:33 Поделиться:









Транспортный департамент планирует сократить очереди на экзамены по вождению

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Транспортный департамент хочет к весне сократить очередь на экзамены по вождению до одного месяца, в связи с чем нанимает дополнительных экзаменаторов, пишет Rus.Postimees.

Читайте также Очереди на экзамен по вождению: департамент ищет варианты решения проблемы

«Мы возьмем на работу еще четырех экзаменаторов, всего их будет 39, - сказал руководитель отдела водительских прав наземного транспорта Транспортного департамента Ристо Каземяэ. - Некоторые из новых экзаменаторов уже проходят обучение и скоро смогут начать принимать экзамены».

По словам генерального директора Транспортного департамента Кайдо Падара, прибавление дополнительных экзаменаторов поможет сократить количество очередей на экзамены по вождению. Департамент также активно реализует меры по повышению качества обучения вождению и обновляет систему бронирования экзаменов по вождению.

По словам Каземяэ, кандидат в водители должен очень серьезно относиться к автошколе и стремиться к положительной сдаче экзамена с первого раза: одной из причин длинных очередей на экзамены является очень большое количество повторных экзаменов, так как более половины сдающих проваливают первую попытку.

«В ходе общения с автошколами мы посоветовали им восстановить внутришкольный экзамен по вождению, чтобы проверить уровень кандидатов», - сказал Каземяэ.