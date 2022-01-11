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    Производители еды и напитков поднимают цены

    Цены на производимые местными компаниями продукты питания и напитки поднялись по меньшей мере на 5%, в некоторых случаях рост достигает 25%, информирует Äripäev.

    Производители: резко выросли абсолютно все расходы, не говоря уже о трехкратном увеличении счетов за электроэнергию.Фото: Лийз Трейманн
    С учетом увеличения издержек все производители понимают, что отпускные цены на продукцию придется поднимать дальше, пишет Äripäev.
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